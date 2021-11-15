Запрет допуска в ВР невакцинированных: Корниенко говорит, некоторые нардепы ведут себя "не достойно"

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На фоне новых карантинных ограничений в Верховной Раде некоторые народные депутаты вели себя "не достойно", в частности, с работниками Управления государственной охраны. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

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“Началась действие распоряжения председателя Верховной Рады относительно доступа в помещения и Верховной Рады, и комитетов. К сожалению, мы уже имеем примеры, не буду указывать ни фракцию, ни фамилию, но когда народные депутаты ведут себя, по видеозаписи трудно понять, достойно ли, но точно похоже, что не достойно и по соблюдению карантинных условий, и вообще по отношению к работникам УГО”, — сказал Корниенко.

Детали

На заседании председатель ВР Руслан Стефанчук также призвал руководителей фракций и групп обеспечить соответствие поведения народных депутатов стандартам на фоне новых ограничений, связанных с противодействием распространению коронавирусной болезни в парламенте.

“Мы в первую очередь вводим ограничения по доступу к административным зданиям Верховной Рады Украины, потому что мы договорились, что эти правила будут едины для всех — как для народных депутатов, так и для их помощников, журналистов, посетителей ВР. Кроме этого, и я очень просил об этом руководителей фракций и групп, и обращаюсь еще раз с тем, чтобы мы все-таки обеспечили соответствие поведения народных депутатов этим стандартам”, — сказал Стефанчук.

Он напомнил, что на данный момент есть несколько вариантов доступа к административным зданиям Верховной Рады Украины — или факт вакцинации, или справка о том, что человек переболел, или тест — ПЦР или антиген.

Добавим, ранее в сети появилась неподтвержденная информация, что некоторые нардепы якобы решили подделывать даты в старых ПЦР-тестах в Photoshop.

Контекст

С сегодняшнего дня, с 15 ноября, вступает в силу распоряжение об ограничении доступа на пребывание в парламенте невакцинированных народных депутатов.

Согласно тексту распоряжения, на время карантина в Верховную Раду будут допускаться вакцинированные (или же с отрицательным ПЦР-тестом) народные депутаты, бывшие нардепы, руководители аппарата ВР, помощники нардепов, члены Кабмина.