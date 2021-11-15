Лукашенко заявил, что мигранты не желают возвращаться на родину

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова отправить беженцев обратно на родину, но они не хотят возвращаться домой. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство Белта.

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"Мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе и "Белавиа", которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые: никто возвращаться не хочет. И понятно: им некуда возвращаться. У них нет там жилья, они понимают, что там нечем накормить детей. Более того, некоторые просто опасаются за свою жизнь, возвращаясь обратно, - констатировал Лукашенко. - Я хочу, чтобы и вы понимали: идет очень активная работа в том направлении, чтобы уговорить людей - пожалуйста, вернитесь домой. Но никто возвращаться не хочет", - заявил Лукашенко.

Также он упомянул и о недавнем предложении мюнхенских властей принять находящихся на белорусско-польской границе беженцев и заявил, что две-три тысячи мигрантов - это не проблема для Евросоюза.

"Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение: "Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем". Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно", - сказал Лукашенко.

Контекст

8 ноября в приграничном районе Беларуси к КПП "Брузги-Кузнеца" подошла большая колонна мигрантов. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 ноября Польша закрыла в Кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов. В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов смогли прорваться через белорусско-польскую границу и оказаться на территории Польши. Всех нелегалов задержали.

Сейчас по некоторым оценкам на границе с Польшей разместилось до 16 тысяч нелегальных мигрантов.