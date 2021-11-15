Корниенко поручают реформировать Регламент

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На этой неделе в Верховной Раде будет создана рабочая группа по "усовершенствованию положений" Регламента ВР, ее возглавит вице-спикер парламента Александр Корниенко. Об этом заявил председатель ВР Руслан Стефанчук во время заседания Согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.

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“На этой неделе у нас будет образована рабочая группа по усовершенствованию положений Регламента ВРУ, будет соответствующее распоряжение. Возглавит эту группу Александр Сергеевич Корниенко, и мы вместе должны проработать Регламент на пример того, о чем мы всегда говорили”, - сказал Стефанчук.

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По его мнению, Регламент должен стать “системой процедур, каждая функция ВРУ должна быть “обеспечена соответствующими регламентными нормами”.

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Ранее Стефанчук говорил, что в Регламенте есть “закорючки”, которыми можно пренебречь. Бывший нардеп Ирина Верещук говорила, что “украинскому народу безразлично, каким был регламент”.

Разговоры об изменении регламента ВР начались на фоне увольнения бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова.