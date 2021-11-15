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На границе Беларуси с Польшей снова неспокойно: большая группа мигрантов подошла к ПП, Варшава говорит о провокациях

На границе Беларуси с Польшей снова неспокойно: большая группа мигрантов подошла к ПП, Варшава говорит о провокациях

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Большая колонна мигрантов подошла к пограничному переходу “Брузги” на белорусско-польской границе, и там началась давка. Об этом пишет УНН со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

Детали

Сначала сообщали, что большая колонна беженцев покинула лагерь в Брузгах. Люди шли в неизвестном направлении в сопровождении белорусских силовиков.

"Мигранты дошли до пограничного перехода "Брузги", началась давка", - говорится в сообщении.

В Минобороны Польши тем временем заявили об очередных провокациях на границе.

"Инструментальное использование мигрантов Беларусью. Мигранты, преимущественно женщины и дети, вынуждены подходить к забору, чтобы белорусские СМИ могли подготовить свои агитационные материалы", - указали в польском оборонном ведомстве.

"Дальнейшие провокации белорусов. Звуки выстрелов, вероятно, холостыми патронами — это повседневная реальность, с которой сталкиваются наши солдаты и офицеры", - сообщили в МОУ Польши.

Дополнение

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

Источник: УНН
Теги: граница, Польша, Беларусь, мигранты
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