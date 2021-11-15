На границе Беларуси с Польшей снова неспокойно: большая группа мигрантов подошла к ПП, Варшава говорит о провокациях

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Большая колонна мигрантов подошла к пограничному переходу “Брузги” на белорусско-польской границе, и там началась давка. Об этом пишет УНН со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

Детали

Сначала сообщали, что большая колонна беженцев покинула лагерь в Брузгах. Люди шли в неизвестном направлении в сопровождении белорусских силовиков.



"Мигранты дошли до пограничного перехода "Брузги", началась давка", - говорится в сообщении.



В Минобороны Польши тем временем заявили об очередных провокациях на границе.

"Инструментальное использование мигрантов Беларусью. Мигранты, преимущественно женщины и дети, вынуждены подходить к забору, чтобы белорусские СМИ могли подготовить свои агитационные материалы", - указали в польском оборонном ведомстве.

"Дальнейшие провокации белорусов. Звуки выстрелов, вероятно, холостыми патронами — это повседневная реальность, с которой сталкиваются наши солдаты и офицеры", - сообщили в МОУ Польши.

Instrumentalne wykorzystywanie migrantów przez Białoruś. Migranci, głównie kobiety i dzieci są zmuszane do podejścia pod ogrodzenie, by białoruskie media mogły przygotowywać swoje propagandowe materiałypic.twitter.com/y8TCMxf62r — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL)November 15, 2021

Kolejne prowokacje Białorusinów. Odgłosy strzałów, prawdopodobnie ze ślepej amunicji to codzienność, z która mierzą się nasi żołnierze i funkcjonariusze.pic.twitter.com/n2tcZHz4GY — Ministerstwo Obrony Narodowej(@MON_GOV_PL)November 15, 2021

Od rana na przejściu granicznym w Kuźnicy po str. Białoruskiej gromadzą się nielegalni imigranci. Dołączają do nich kolejne grupy, które do tej pory koczowały przygranicy.Przygotowywanajest próba siłowego forsowaniagranicy.Wszystkoodbywa się pod nadzorem białoruskich służb.pic.twitter.com/6UZgZZaSgS — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna)November 15, 2021

Дополнение

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.