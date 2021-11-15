В Раде хотят заслушать министра Ляшко по ситуации с вакцинацией и кислородом

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Верховной Раде хотели бы услышать на Часе вопросов к правительству министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко о ситуации с вакцинацией населения от коронавируса и обеспечением больниц кислородом. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

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“Я думаю, что и в контексте переоснащения кислородом, и в контексте увеличения темпов вакцинации, и в контексте, возможно, подготовки к следующему медицинского году нам бы хотелось увидеть, возможно, министра Ляшко на Часе вопросов к правительству”, — сказал Корниенко.

Детали

В свою очередь, вице-спикер Елена Кондратюк предложила заслушать в Раде министра внутренних дел Дениса Монастырского относительно ситуации на границе с Беларусью.

Добавим

Как писал УНН, полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили уже 8,7 миллиона человек. При этом в целом сделали 20,9 миллиона прививок, за последние сутки из которых — 97 тысяч, большинство сделано второй дозой.