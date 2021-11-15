В Китае зафиксировали масштабную вспышку COVID-19

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В китайском городе Далянь зафиксирована новая крупнейшая вспышка COVID-19, вызванная распространением штамма "Дельта". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

С 17 октября по 14 ноября в Китае зафиксировано 1308 больных коронавирусом. Во время летней вспышки штамма "Дельта" было 1280 инфицирований. Нынешнюю вспышку называют крупнейшей в стране, она затронула 21 регион.

Несмотря на то, что число больных меньше, чем в большинстве других стран, власти стремятся принять меры для сдерживания распространения болезни.

Сейчас город Далянь на северо-востоке Китая — очаг распространения инфекции. В соседних городах, в частности в Дандоне, Аншане и Шеньяне, ввели 14-дневный карантин для всех тех, кто приезжает из Даляня.

По состоянию на 14 ноября в Китае зарегистрировано 98 315 подтвержденных случаев коронавируса. Умерло 4636 людей.

Напомним

В Китае растет заболеваемость новым штаммом птичьего гриппа. Зарегистрированы смертельные случаи.

Согласно данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, генетическое разнообразие и географическое распространение подтипа птичьего гриппа H5N6 серьезно угрожают птицеводству и здоровью людей.