Элитные Lamborghini и Rolls Royce: Украина впервые передала за границу движимое имущество как доказательства криминала

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украина отправила самолетом в Германию доказательства в виде элитных авто Lamborghini и Rolls Royce по делу о масштабной международной мошеннической схеме, связанной с инвестированием в несуществующие финансовые продукты. Это впервые, когда Украина передает иностранным коллегам доказательства в виде движимого имущества, сообщила в понедельник Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, пишет УНН.

Цитата:

“На выходных с международного пункта пропуска "Борисполь-аэропорт" в небо поднялся самолет с элитными авто стоимостью более 1 млн евро. Транспортные средства переданы Офисом Генерального прокурора компетентному органу Федеративной Республики Германия на запрос о предоставлении правовой помощи по делу о масштабной международной мошеннической схеме, связанной с инвестированием в несуществующие финансовые продукты”, — написала Венедиктова на своей странице в Facebook.

Детали

По ее словам, расследованием установлено, что это преступление организовано гражданами Украины, а фактически было совершено в Германии, Болгарии, Сербии и в других европейских странах. Большинство участников преступной организации сейчас разоблачены и задержаны на территориях иностранных государств и в Украине.

“Компетентными органами ФРГ установлено, что Lamborghini Aventador SJV стоимостью 621 тыс. евро и Rolls Royce Phantom стоимостью 451 тыс. евро являются доказательствами того, что они приобретены за счет средств, полученных в результате мошеннических действий. Во исполнение запроса немецких коллег наши правоохранители нашли автомобили и обеспечили наложение арестов на них в рамках международного сотрудничества. Самый сложный этап — их транспортировка в Германию”, - рассказала Венедиктова.

Генеральный прокурор заявила, что Украина последовательно развивает систему международного сотрудничества во время уголовного производства, что позволяет оказывать правовую помощь и передавать доказательства в другие страны, в том числе, по делам о компьютерных преступлениях.

“Сейчас состоялась первая со времени присоединения Украины к многосторонним конвенциям в уголовно-правовой сфере передача доказательств в виде движимого имущества — автомобилей элит-класса. Ранее иностранным странам передавались изъятые из обращения вещи, культурные ценности и другие доказательства”, — написала Венедиктова.

Дополнение

В Днепре задержан участник международной мошеннической схемы, которая нанесла ущерб более чем на 10 млн евро.



