Следующая пленарная неделя скорее всего будет бюджетной - Стефанчук
КИЕВ. 15 ноября. УНН. На следующей пленарной неделе Верховная Рада, вероятно, будет рассматривать вопрос Госбюджета на 2022 год. Об этом заявил председатель ВР Руслан Стефанчук во время заседания Согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.
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“Следующая пленарная неделя у нас, скорее всего, будет бюджетной пленарной неделей. Я понимаю, что для этого надо подготовиться, поэтому я уже призываю активно изучать те предложения, которые предоставлены”, — сказал спикер парламента.
Детали
Стефанчук также призвал нардепов предоставлять свои предложения по смете Верховной Рады.
“Вместе с бюджетом мы должны принять и смету ВРУ на следующий год", - добавил он.
Добавим
Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 2 ноября, приняла в целом в первом чтении проект закона № 6000 о Государственном бюджете Украины на 2022 год.
Кабинет министров имеет 14-дневный срок на подготовку ко второму чтению проекта Госбюджета.
В Верховной Раде ранее заявили, что будут “подгонять” Министерство финансов, чтобы успеть начать рассмотрение Госбюджета на 2022 год во втором чтении еще до декабря.