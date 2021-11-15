В Раде обсудят ситуацию на границе с Беларусью

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На этой неделе во время Часа вопросов к правительству в парламенте обсудят состояние охраны государственной границы Украины с Республикой Беларусь и противодействие потенциальной угрозе на государственной границе Украины с нелегальными мигрантами. Соответствующее решение приняли нардепы на заседании Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

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“Было предложение по часу вопросов к правительству. Я так понимаю, что предложение такое: заслушать правительство о состоянии охраны государственной границы Украины с Республикой Беларусь и противодействии потенциальной угрозе на государственной границе Украины с нелегальными мигрантами", - сказал председатель ВР Руслан Стефанчук во время заседания Согласительного совета в понедельник.

Детали

Решение было поддержано большинством голосов "за".

Контекст

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.