Стефанчук: 83% нардепов имеют удостоверение о вакцинации от COVID-19

КИЕВ. 15 ноября. УНН. По состоянию на сегодня известно о наличии удостоверения о прохождении вакцинации у 83% народных избранников. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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“Что касается количества провакцинированных народных депутатов, информация еще собирается, но по состоянию на сейчас в аппарате 93% вакцинированных, народные депутаты - 83% имеют удостоверения о вакцинации”, - сказал Стефанчук.

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Кроме того, по словам спикера ВР, по состоянию на утро шесть народных депутатов и более 20 работников аппарата ВР болеют COVID.

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С сегодняшнего дня вступает в силу распоряжение об ограничении доступа на пребывание в парламенте невакцинированных народных депутатов.

Согласно тексту распоряжения, на время карантина в Верховную Раду будут допускаться вакцинированные (или же с отрицательным ПЦР-тестом) народные депутаты, бывшие нардепы, руководители аппарата ВР, помощники нардепов, члены Кабмина.