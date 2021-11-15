НАТО пристально следит за ситуацией у украинской границы - Столтенберг предупредил Россию

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Любые дальнейшие провокации или агрессивные действия со стороны России на границе с Украиной будут вызывать серьезное беспокойство НАТО. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает корреспондент УНН.

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“Мы только что обсудили ситуацию с безопасностью с Украиной и вокруг Украины - вопросы, которые касаются Украины. В последние недели мы наблюдали большое и необычное скопление российских войск у границ с Украиной, подобно наращиванию Россией сил в Крыму и Черноморском регионе в начале этого года”, - сказал Столтенберг.

“НАТО остается бдительным, мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией и мы продолжаем консультироваться с союзниками и такими партнерами, как Украина и ЕС. Любые дальнейшие провокации или агрессивные действия со стороны России вызовут серьезное беспокойство. Мы призываем Россию быть открытой и прозрачной в отношении своей военной деятельности”, - добавил он.

Детали

По словам Генсека, Альянс никогда не признает незаконной аннексии временно оккупированного Крыма. Он также призвал Россию прекратить поддержку боевиков на Донбассе.

“Все члены НАТО едины в осуждении поведения России”, - добавил он.

Контекст

В начале ноября о стягивании российских военных к границе с Украиной сообщила The Washington Post.

Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят “необычные перемещения техники и военных на западном фланге России” и начали фиксировать это после завершения российско-белорусских учений “Запад-2021”, которые состоялись с 10 по 15 сентября. В материале отмечается, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины, а конфликт на Донбассе “вошел в новую стадию”.

Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые подтверждают сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

Новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе.

Как стало известно 6 ноября, президент Соединенных Штатов Джо Байден отправил в Москву главу ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием войск у границы с Украиной, и попытаться определить, чем руководствуется в своих действиях Россия.

Пентагон заявил, что следит за наращиванием российских войск у границ Украины.

Заместитель министра обороны Анна Маляр после этого отметила, что нынешнюю ситуацию с передислокацией российских войск украинские военные наблюдают на постоянной основе. Вокруг украинской границы и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия постоянно дислоцирует около 90 тысяч солдат.

По ее словам, Россия не откажется от своей агрессивной политики в отношении Украины и уже зимой, по данным разведки, РФ планирует увеличить количество военного контингента на границе с Украиной.

В то же время пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.