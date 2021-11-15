Врачи рекомендуют употреблять красное мясо не чаще трех раз в неделю

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Процессированное (переработанное) красное мясо следует употреблять не чаще трех раз в неделю и не больше 50 граммов в день. Об этом УНН рассказали в департаменте здравоохранения Луганской областной государственной администрации.

Там уточнили, что жители области проинформированы о вреде от употребления чрезмерного количества красного мяса. Необходимые рекомендации по правильному питанию и соблюдению диеты жители области могут получить у семейного врача или у врача-гастроэнтеролога, добавили в облгосадминистрации.

"В процессе беседы с лечащим врачом пациента информируют о необходимости минимизировать употребление процессированных мясных продуктов — не чаще 3-х раз в неделю и не больше 50 граммов в день, о правильной обработке мяса и необходимости добавления в рацион больше растительной пищи и физической активности для поддержания здорового веса", - уточнили в ОГА.

Напомним, Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 граммов в неделю.

Комментируя это, в облгосадминистрации указали, что выполняют рекомендации Минздрава в полном объеме.

Кроме того, жители области могут пройти бесплатные измерения уровня холестерина. Такие услуги, согласно приказу Минздрава, предоставляют семейные врачи, информируют в ОГА.

Добавим

Всемирная организация здравохранения, тем временем, сообщает о данных, устанавливающих связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.