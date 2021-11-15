В Раду поступило заявление об отставке министра Ткаченко

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Верховную Раду поступило заявление об отставке с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Об этом во время брифинга заявил председатель ВР Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Что касается заявления, мы его получили. Я думаю, сегодня или завтра оно будет проверено или зарегистрировано", - заявил Стефанчук.

Что было ранее

На прошлой неделе Ткаченко заявил, что уходит в отставку с поста министра.

Справочно

Сам Ткаченко с августа 2008-го по август 2019 года был генеральным директором группы каналов "1+1 Media". С 29 августа 2019 года до 4 июня 2020 года - народный депутат от политической партии "Слуга народа", председатель комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики. 4 июня 2020 года был назначен на должность министра культуры и информационной политики Украины.