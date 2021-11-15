В Харькове возле Дворца культуры обнаружили подозрительную черную сумку: взорвали на месте
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Полиция проверила информацию о неизвестном предмете на улице Жен Мироносиц в Харькове. Было перекрыто движение для транспорта и пешеходов, подозрительную черную сумку взорвали на месте, взрывчатки там не нашли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные полиции Харьковской области.
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“Сообщение о том, что по улице Жен Мироносиц находится подозрительная черная сумка, поступило в полицию 15 ноября около 11:30”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на место происшествия оперативно прибыли экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа, специалисты взрыво-технического управления. Место происшествия было ограждено сигнальной лентой, полицейские обеспечивали охрану периметра, было перекрыто движение для транспорта и пешеходов.
"После ограждения места происшествия специальной лентой и перекрытия движения для транспорта и пешеходов вблизи него, взрывотехники взорвали обнаруженный предмет гидродинамическим разрушителем. Внутри сумки взрывных устройств и веществ обнаружено не было", - сообщили в полиции.
Информация зарегистрирована в едином учете заявлений и сообщений, продолжается проверка.
Дополнение
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