Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,11 0,0085  EUR: 29,90 -0,0137 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украину идет похолодание: мороз прогнозируют и днем
В Украину идет похолодание: мороз прогнозируют и днем
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9330

Кулеба о российских войсках у границы: Украина и партнеры должны быть готовы ко всем сценариям

Кулеба о российских войсках у границы: Украина и партнеры должны быть готовы ко всем сценариям

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украина и партнеры должны быть готовы ко всем возможным сценариям, включая военный, в контексте развертывания российских войск у границы. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга с Генсеком НАТО в Брюсселе, пишет корреспондент УНН.

Цитата:

“Пока преждевременно говорить о том, каким именно будет российский сценарий, будет ли наращивание военной мощи основным планом и будет сопровождаться усилиями по дестабилизации Украины изнутри, или наращивание военной мощи будет служить фоновым аргументом для усилий по дестабилизации, предпринимаемых Россией внутри страны. Мы должны быть готовыми ко всем сценариям”, — сказал министр.

Детали

С его слов, видение Украины заключается в том, что то, что происходит вдоль украинской границы, не является сугубо военным наращиванием.

"Потому что Россия уже подвела военную армаду к нашим границам весной и с тех пор так и не отвела ее. То, что мы видим сейчас, — это ухудшение ситуации, когда Россия демонстрирует, что она может быстро активизировать уже накопленные войска и технику, и что все варианты, включая военный, находятся на столе у российского руководства”, — добавил глава МИД.

Кулеба заявил, что Украина и союзники должны координировать свои усилия для того, чтобы остановить Россию и “предупредить худший сценарий”.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что любые дальнейшие провокации или агрессивные действия со стороны России на границе с Украиной будут вызывать серьезное беспокойство НАТО.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, Дмитрий Кулеба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.