Кулеба о российских войсках у границы: Украина и партнеры должны быть готовы ко всем сценариям

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украина и партнеры должны быть готовы ко всем возможным сценариям, включая военный, в контексте развертывания российских войск у границы. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга с Генсеком НАТО в Брюсселе, пишет корреспондент УНН.

Цитата:

“Пока преждевременно говорить о том, каким именно будет российский сценарий, будет ли наращивание военной мощи основным планом и будет сопровождаться усилиями по дестабилизации Украины изнутри, или наращивание военной мощи будет служить фоновым аргументом для усилий по дестабилизации, предпринимаемых Россией внутри страны. Мы должны быть готовыми ко всем сценариям”, — сказал министр.

Детали

С его слов, видение Украины заключается в том, что то, что происходит вдоль украинской границы, не является сугубо военным наращиванием.

"Потому что Россия уже подвела военную армаду к нашим границам весной и с тех пор так и не отвела ее. То, что мы видим сейчас, — это ухудшение ситуации, когда Россия демонстрирует, что она может быстро активизировать уже накопленные войска и технику, и что все варианты, включая военный, находятся на столе у российского руководства”, — добавил глава МИД.

Кулеба заявил, что Украина и союзники должны координировать свои усилия для того, чтобы остановить Россию и “предупредить худший сценарий”.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что любые дальнейшие провокации или агрессивные действия со стороны России на границе с Украиной будут вызывать серьезное беспокойство НАТО.