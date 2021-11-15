В НАТО объяснили обеспокоенность cкоплением российских войск возле Украины

КИЕВ. 15 ноября. УНН. НАТО беспокоит необычная концентрация российских войск возле Украины, а также тот факт, что она уже совершала агрессию по отношению к нашей стране, а значит, способна на это. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с украинским министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает корреспондент УНН.

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“Я не могу вдаваться в подробности относительно нашей разведки, и я думаю, что также важно, чтобы мы не усиливали напряженность. Но мы также должны быть ясными, мы должны быть реалистами в отношении вызовов, с которыми мы сталкиваемся. И то, что мы видим — это значительное наращивание российских вооруженных сил, мы видим необычную концентрацию войск. И мы знаем, что Россия и раньше была готова использовать военные возможности для проведения агрессивных действий против Украины”, — сказал генсек Альянса.

Детали

По его словам, речь не только о войсках за пределами Украины, но и о силах, находящихся на ее территории — во временно оккупированном Крыму и на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Контекст

В начале ноября о стягивании российских военных к границе с Украиной сообщила The Washington Post.

Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят “необычные перемещения техники и военных на западном фланге России” и начали фиксировать это после завершения российско-белорусских учений “Запад-2021”, которые состоялись с 10 по 15 сентября. В материале отмечается, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины, а конфликт на Донбассе “вошел в новую стадию”.

Впоследствии издание Politico опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие сообщение о том, что Россия вновь концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

Новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе.

Как стало известно 6 ноября, президент Соединенных Штатов Джо Байден отправил в Москву главу ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием войск у границы с Украиной и попробовать определить, чем руководствуется в своих действиях Россия.

Пентагон заявил, что следит за наращиванием российских войск у границ Украины.

Заместитель министра обороны Анна Маляр после этого отметила, что нынешнюю ситуацию с передислоцированием российских войск украинские военные наблюдают на постоянной основе. Вокруг украинской границы и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия постоянно дислоцирует около 90 тысяч солдат. По ее словам, Россия не откажется от своей агрессивной политики в отношении Украины и уже зимой, по данным разведки, РФ планирует увеличить количество военного контингента на границе с Украиной.

В то же время, пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.