"Перспективы Тарпана": экс-глава Укрбюро Интерпола рассказал о сотрудничестве организации с Украиной и ОАЭ

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Бывший руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине Кирилл Куликов, комментируя перспективы выдачи Украине беглого одессита Руслана Тарпана из ОАЭ, рассказал подробности работы Интерпола. По его словам, Интерпол реагирует на запросы Украины и работает с арабскими странами абсолютно адекватно, передает УНН.

Цитата:

“Интерпол сотрудничает как с украинскими, так и с арабскими правоохранителями вполне адекватно (...) Что касается красной и синей карточки, которые присваивает Интерпол, то между ними нет прямой корреляции. Синяя карточка не предполагает под собой действий в отношении лица. Его проверяют, его останавливают, его смотрят, но это не значит что его задержат. Красная карточка предполагает под собой задержание лица с целью дальнейшей экстрадиции”, — подчеркнул Куликов.

Добавим

Национальное антикоррупционное бюрообратилось к Интерполу с тем, чтобы присвоить Руслану Тарпану “красное оповещение”. Пока что он был объявлен в международный розыск с “синей карточкой”.

“Международный розыск – это окончательная и высшая форма, когда все внутренние средства установления нахождения и задержания лица использованы”, - поясняет Кирилл Куликов.

Также НАБУ отправили международно-правовое поручение касательно своего подозреваемого в ОАЭ, ведь именно в этой стране Тарпан по предварительной информации 4 года скрывается от украинского правосудия.

Суть обвинений

Нацбюро обвиняет Тарпана и его сообщников в хищении 320 миллионов гривен из бюджета Украины на проекте “Глубоководный выпуск”. В “Слуге народа” уже говорят о необходимости скорейшей экстрадиции беглеца из ОАЭ в Украину.

Ведь, кроме “Глубоководного выпуска”, его компании обвиняются в хищениях миллионов гривен на государственных реставрационных подрядах в Одессе.

Напомним

Бывшая жена Тарпана Оксана Шишовская, по данным правоохранителей Монако, работала с ним в одной связке. Ее имущество уже арестовано во Франции, а сама она находится под залогом. НАБУ, впрочем, пока что экс-жене обвиняемого уведомление о подозрении еще не вручило.