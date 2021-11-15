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К границе Польши подходит все больше мигрантов из Беларуси: лагерь уже пуст

К границе Польши подходит все больше мигрантов из Беларуси: лагерь уже пуст

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На белорусско-польской границе собирается все больше мигрантов. Белорусские пограничники приводят к переходу между странами все больше людей. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Польши, пишет УНН.

Цитата:

“Лагерь, в котором до сих пор находились мигранты, уже пуст. Находившиеся там люди переместились к пограничному переходу. Марш мигрантов прошел под контролем белорусских служб”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что "последовательные группы мигрантов направляются белорусскими службами до пограничного перехода в Кузнице".

Так, отмечается, что белорусские службы привозят к пограничному переходу в Кузнице все больше групп мигрантов.


Дополнение

Большая колонна мигрантов подошла до пограничного перехода “Брузги” (с польськой стороны "Кузница") на белорусско-польской границе, и там началась давка.

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

Источник: УНН
Теги: граница, Польша, Беларусь, мигранты
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