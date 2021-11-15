Официально: ЕС утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Европейский Союз утвердил создание нового санкционного режима, который предполагает введение ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц, которые организовывают незаконную переправку мигрантов на территорию ЕС или содействующих в этом режиму самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Сообщает УНН со ссылкой на Совет ЕС.

Цитата

“Совет сегодня внес поправки в свой режим санкций с учетом ситуации на границе ЕС с Беларусью, чтобы иметь возможность реагировать на инструментализацию людей, осуществляемую белорусским режимом в политических целях”, — говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что в режим санкций были внесены поправки на основании решения Совета и постановления Совета, которые расширяют критерии включения в перечень, на которых могут основываться конкретные определения. Теперь ЕС сможет преследовать физических и юридических лиц, организующих или способствующих деятельности режима Лукашенко, способствующего незаконному пересечению внешних границ ЕС.

“Сегодняшнее решение отражает решимость Европейского Союза противостоять инструментализации мигрантов в политических целях. Мы пресекаем эту бесчеловечную и незаконную практику. В то же время мы продолжаем подчеркивать неприемлемые продолжающиеся репрессии режима против собственного населения у себя дома, и мы будем реагировать соответствующим образом”, — сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Что было ранее

Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, который освещает темы политики ЕС относительно восточных стран-соседей сообщил, что министры иностранных дел ЕС официально утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси.

Контекст

Накануне стало известно, что послы стран Евросоюза утвердили критерии пятого пакета санкций против Беларуси.

Ранее Reuters сообщал, что новые санкции коснутся 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел страны Владимира Макея и белорусскую авиакомпанию “Белавиа”.

В частности, новый пакет санкций направлен против белорусских чиновников, которые, как указывают в ЕС, “организовали прибытие мигрантов в отместку за санкции в отношении Минска из-за нарушения прав человека”.

По словам дипломатов, страны ЕС также рассматривают возможность расширения экономических санкций в отношении Беларуси, введенных в июле, в отношении местного перестраховочного сектора и его основной государственной компании BelarusRe.

Дополнение

ЕС и НАТО обвиняют белорусского правителя Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве оружия давления на Запад, через отправку людей, которые являются беженцами с Ближнего Востока, в Минск, а затем на границы Польши и стран Балтии.

Минск отрицает любые подобные действия и отвергает все обвинения Запада в противоправных деяниях. Санкции в отношении чиновников пока что не привели к ослаблению власти Лукашенко, который находится у власти с 1994 года и является близким союзником Москвы.

Пятый пакет замораживания активов и запретов на въезд белорусских чиновников и предприятий станет крайним ответом ЕС на обострение противостояния с Беларусью из-за того, что Запад и белорусская оппозиция назвали сфальсифицированными президентскими выборами в августе 2020 года.

Дополнительные санкции в этом месяце приведут к тому, что общее количество людей, которым заморозили активы и запретили въезд, в Беларуси достигнет почти 200 человек, включая Лукашенко и его сыновей, а также более десятка учреждений и компаний.