Эпидемиолог: коронавирус у привитых протекает в более легкой форме

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Владимир Широбоков рассказал журналистам УНН о том, как протекает коронавирус у привитых.

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“Привиты по статистике в 99% случаях не попадают в реанимацию. Они имеют легкое течение болезни. То есть, сегодня речь идет о вакцинации как о защите жизни. В общем, у привитых болезнь протекает гораздо легче, чем у тех, у кого нет вакцинации. Это легкие симптомы. Хотя накопление вируса в респираторном тракте человека — как у вакцинированного, так и не у вакцинированного — достаточно высокое. Так что и вакцинированные также являются источником передачи вируса”, — подчеркнул врач.

В то же время Владимир Широбоков подчеркнул, что пользоваться средствами индивидуальной защиты должны все без исключения.

“Та же маска — она защищает где-то на 50%. Но все зависит от того, сколько попадет в организм необходимого вируса для того, чтобы начался инфекционный процесс. У нас каждая инфекция имеет свою дозу. А доза характерна и для ковидной инфекции. Поэтому средства индивидуальной защиты обязательны для всех людей”, — подрезюмировал он.

Добавим

Заведующий кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко объяснила, есть ли разница в средствах индивидуальной защиты против коронавируса для вакцинированного населения и тех, кто еще не вакцинировался.