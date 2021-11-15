Присутствие НАТО в Черноморском регионе не несет угрозы России - Столтенберг

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Присутствие НАТО в Черноморском регионе является сугубо оборонительным и не несет угрозы для России. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Присутствие НАТО в Черноморском и Балтийском регионах является оборонительным. Мы увеличили наше военное присутствие в восточной части Альянса с 2014 года в результате агрессивных действий России против Украины. Но это присутствие имеет оборонительный характер”, - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что НАТО также в Черноморском регионе отчасти потому, что три черноморских государства являются членами НАТО, а два, в частности, Украина - близкими партнерами.

“Мы проводим учения, мы действуем, мы присутствуем в этом регионе, но это не является угрозой для России, это вполне оборонительное военное присутствие”, - подчеркнул Генсек Альянса.

Детали

Он также подчеркнул, что поддержка НАТО Украины “не угрожает России”.

“Учения НАТО и союзников в Черноморском регионе имеют оборонительный и прозрачный характер”, - подчеркнул Столтенберг.

Что было ранее

Президент России Владимир Путин в начале ноября подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны страны на фоне военных действий НАТО у границ России.

Дополнение

Россия возмутилась размещением кораблей США и других стран НАТО вблизи вод, которые она считает своими собственными, поскольку отношения между Москвой и Западом упали до минимума после окончания Холодной войны и оккупации Россией Крымского полуострова в 2014 году, ее поддержки боевиков на востоке Украины.

В прошлом месяце Россия приостановила свою миссию в НАТО и приказала закрыть офис Альянса в Москве после того, как НАТО отозвала аккредитацию восьми российских официальных лиц в своей штаб-квартире в Брюсселе, заявив, что, по ее мнению, они тайно работали на российскую разведку.

Москва неоднократно выражала беспокойство относительно размещения сил НАТО у границ России, называя это "угрозой своей безопасности". Россия и НАТО также постоянно обвиняют друг друга в опасных и провокационных маневрах на море и в воздухе.

В июне Россия заявила, что один из ее боевых кораблей сделал предупредительные выстрелы у британского эсминца Defender, чтобы отогнать его от вод Черного моря у крымского города Севастополя. Британия опровергла эту версию, настаивая на том, что в ее корабль не стреляли, и сообщила, что эсминец шел в украинских водах.

Как и большинство стран мира, Великобритания признает Крым частью Украины.

После инцидента Москва предупредила, что готова атаковать "вторгшиеся военные корабли", если они не прислушаются к предупреждениям.