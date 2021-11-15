Диджитал-директора в парламенте не планируют, но реформировать аппарат ВР хотят - Стефанчук

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Вводить новую должность диджитал-директора в парламенте не планируют, но хотят реформировать аппарат Верховной Рады. Об этом во время брифинга заявил председатель ВР Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

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“Я, насколько знаю, такое не планируется. Но у нас планируется реально реформа аппарата Верховной Рады Украины. Будем имплементировать закон о парламентской службе, есть идея восстановления исследовательской аналитической службы. Есть вернуть назад парламентскую библиотеку", - заявил Стефанчук.

Детали

В частности, он отметил, что уже были проведены встречи с коллегами, от которых можно получить соответствующую техническую помощь на все направления реформирования.

“Нам очень важно, чтобы подавляющее большинство этих реформ мы совершали не из государственного бюджета, а за счет иностранных доноров”, — отметил Стефанчук.