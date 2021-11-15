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В Харькове водитель протаранил ограждение у мечети и скрылся, бросив автомобиль

В Харькове водитель протаранил ограждение у мечети и скрылся, бросив автомобиль

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Возле Харьковской соборной мечети водитель Mitsubishi въехал в бетонное ограждение и скрылся. Свой автомобиль он бросил на месте происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции Харьковской области.

Цитата

“14 ноября примерно в 9:00 сотрудники патрульной полиции на улице Ярославской обнаружили брошенный автомобиль Mitsubishi Galant”, — говорится в сообщении.

Детали

Как выяснили, автомобиль разыскивает Государственная исполнительная служба как имущество должника.

На место происшествия выезжали руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции. Транспортное средство эвакуировали на штрафплощадку.

Информацию об инциденте зарегистрировали в Едином учете. Сейчас проводят проверку.

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Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, Харьков и Харьковская область
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