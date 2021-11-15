Убыточный отель Трампа продали почти за 400 млн долларов

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Отель в Вашингтоне Trump International экс-президента США Дональда Трампа продали за 375 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Отель с 263 номерами купила инвестиционная компания CGI Merchant Group из Майами. Его переименуют в Waldorf Astoria и передадут под руководство группы Hilton.

Зданию Trump International более 120 лет, оно расположено менее чем в 1,6 км от Белого дома.

В 2012 году Trump Organization получила разрешение на реконструкцию исторического здания старого почтамта.

В 2016 году, через несколько недель после того, как Трамп принял предложение Республиканской партии баллотироваться в президенты, здание открыли как отель.

За время пребывания Трампа на посту президента отель стал популярным среди республиканцев, которые посещают город.

Добавим

По данным отчета расследования Конгресса США, бывший президент США преувеличил прибыль отеля, заявив, что она составляет 150 млн долларов. На самом деле за пять лет отель потерял более 70 млн долларов.

Кроме того, указано, что Трамп "скрыл потенциальные конфликты интересов", связанные с владением отелем и его ролью как кредитора и поручителя сторонних займов. Документы показали, что отель получил 3,7 млн долларов в виде платежей от иностранных правительств.

Trump Organization отрицает правонарушение и называет отчет обманчивым.