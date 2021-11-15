Около 3,5 тыс. мигрантов находятся на белорусской стороне ПП с Польшей: среди них есть женщины и дети

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Около 3,5 тыс. мигрантов находятся на белорусской стороне закрытого пограничного перехода, расположенного в районе польского города Кузница. Среди беженцев также фиксируют женщин и детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию в Twitter пресс-секретаря министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислава Жарына.

Цитата:

"По данным польской полиции, на закрытом пограничном переходе в Кузнице белорусы собрали около 3,5 тыс. мигрантов", - написал он.

Детали

Как сообщает польская полиция, толпа мигрантов состоит, в основном, из мужчин, однако в этой группе также есть женщины и дети. "Польские службы находятся в полной готовности", - сообщает полиция.

Ранее

Как сообщал УНН, большая колонна мигрантов подошла до пограничного перехода “Брузги” (с польской стороны "Кузница") на белорусско-польской границе, и там началась давка.

Контекст

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

Coraz większa grupa migrantów zbiera się na przejściu granicznym w #Kuźnica. pic.twitter.com/UMUAyVohDG — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 15, 2021

Okolice miejsca kolejnej prowokacji białoruskich służb. Film pokazuje również opustoszałe obozowiska. pic.twitter.com/PArV0UFcXX — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 15, 2021

Sytuacja na przejściu granicznym w Kuźnicy widziana z pokładu policyjnego śmigłowca.



@podlaskaPolicja



pic.twitter.com/ywK7YhihCo — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 15, 2021