Около 3,5 тыс. мигрантов находятся на белорусской стороне ПП с Польшей: среди них есть женщины и дети
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Около 3,5 тыс. мигрантов находятся на белорусской стороне закрытого пограничного перехода, расположенного в районе польского города Кузница. Среди беженцев также фиксируют женщин и детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию в Twitter пресс-секретаря министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислава Жарына.
Цитата:
"По данным польской полиции, на закрытом пограничном переходе в Кузнице белорусы собрали около 3,5 тыс. мигрантов", - написал он.
Детали
Как сообщает польская полиция, толпа мигрантов состоит, в основном, из мужчин, однако в этой группе также есть женщины и дети. "Польские службы находятся в полной готовности", - сообщает полиция.
Ранее
Как сообщал УНН, большая колонна мигрантов подошла до пограничного перехода “Брузги” (с польской стороны "Кузница") на белорусско-польской границе, и там началась давка.
Контекст
8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.
В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.
10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.
Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.
В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.
В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.
Coraz większa grupa migrantów zbiera się na przejściu granicznym w #Kuźnica. pic.twitter.com/UMUAyVohDG— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 15, 2021
Okolice miejsca kolejnej prowokacji białoruskich służb. Film pokazuje również opustoszałe obozowiska. pic.twitter.com/PArV0UFcXX— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 15, 2021
Sytuacja na przejściu granicznym w Kuźnicy widziana z pokładu policyjnego śmigłowca.— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 15, 2021
@podlaskaPolicja
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Po stronie białoruskiej w pobliżu przejścia granicznego w Bruzgach,cudzoziemcy tworzą od rana koczowisko-palą ogniska i rozstawiają namioty.Miejsce gdzie do tej pory koczowali przy linii granicy, jest w tej chwili puste-służby białoruskie dostarczają tam wodę i drewno.#zgranicy pic.twitter.com/WgL2zBtODS— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 15, 2021