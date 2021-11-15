Коронавирус в Одесской области: заболевших за сутки стало меньше, смертей больше

КИЕВ. 15 ноября. УНН. За сутки в Одесской области зафиксирован 901 случай заражения коронавирусной инфекцией, что на 109 меньше, чем днем ранее. Количество смертей по сравнению с предыдущим суточным показателем увеличилось на 46 и составило 76 летальных случаев. Об этом сообщает облздрав, передает УНН.

С начала пандемии в регионе выявлено 217 152 случая COVID-19. Умерли 4 675 человек. Выздоровели 162 844 жителя области, в том числе 982 за минувшие сутки.

Отметим, что на днях центр вакцинации от COVID-19 открылся в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре, что на улице Успенской в Одессе. Привиться от коронавируса здесь смогут все желающие с 10:00 до 16:00. Отметим, что настоятельница монастыря, игуменья Серафима, ещё в июле привилась от коронавируса вакциной Coronavac.

Уже на следующей неделе открыть центр вакцинации планируют в знаменитой одесской кирхе - лютеранском соборе Святого Павла Немецкой Евангелическо-лютеранской церкви.