Украину пригласили на встречу министров иностранных дел НАТО в Риге

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие во встрече глав МИД стран-членов НАТО в Риге 30 ноября. Об этом стало известно по итогам переговоров министра иностранных дел Украины и Генерального секретаря НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

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“Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и союзники НАТО подтвердили приглашение министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе принять участие в заседании министров иностранных дел НАТО, которое состоится 30 ноября в Риге”, — информируют в пресс-службе.

Детали

Сообщается, что во время встречи Кулеба выразил благодарность Столтенбергу и союзникам НАТО за приглашение и отметил, что приглашение глав украинской и грузинской дипломатии является важным сигналом поддержки.

Глава МИД Украины также приветствовал усилия союзников направленные на одобрение стратегической концепции НАТО на саммите Альянса следующего июня в Мадриде. Он отметил, что в 2022 году будет отмечаться 25-я годовщина Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО, которая именно была принята в Мадриде.

Министр отдельно отметил лидерство Генерального секретаря в подготовке новой Стратегической концепции. Глава украинской дипломатии отметил, что Украина использует “на полную” статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Кулеба заверил, что Украина предана продолжать значительный вклад в операции союзников, деятельность Сил реагирования НАТО и учения Альянса.

Добавим

Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл с визитом до Брюсселя, где глава внешнеполитического ведомства проведет отдельную встречу с коллегами из Германии и Франции. Стороны обсудят активизацию Нормандского формата.

Ранее состоялся визит Кулебы в штаб-квартиру НАТО, где дипломат встретился с Генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.