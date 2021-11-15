Доклад Bellingcat по "Вагнергейту": в Раде решили обнародовать результаты собственного расследования

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На фоне известия о возможном выходе на этой неделе доклада расследователей Bellingcat о "Вагнергейту", народные депутаты в понедельник обнародовали собственный промежуточный отчет о проделанной работе Временной следственной комиссии, которая занималась этим делом, пишет УНН.

Детали

Так, сегодня был обнародован проект промежуточного отчета ВСК. Ранее глава ВСК Марьяна Безуглая сообщила, что документ будет представлен парламенту в ближайшее время.

Основные выводы, к которому пришла ВСК, выглядят следующим образом:

- СБУ и ГУР МОУ действительно проводили спецоперацию по захвату "вагнеровцов" с июня 2020 года (вместо слова "спецоперация" ВСК предлагает термин "активное мероприятие");

- Спецслужбы США, Турецкой Республики, Великобритании, Государства Израиль, как и любые другие, к проведению мероприятия привлекались;

- ВСК не удалось установить, кто и на каком уровне в Украине сорвал спецоперацию (вместо слова "сорвал" ВСК предагает термин "принял решение об отсрочке"), но

- это был не Президент Владимир Зеленский, ведь "ВСК не нашла подтверждения";

- это был не глава Офиса Президента Андрей Ермак, ведь "руководитель Офиса Президента не имеет полномочий давать распоряжения руководителю ГУР МОУ об отсрочке любого разведывательного мероприятия";

- ВСК не нашла подтверждения, что произошла утечка информации с украинской стороны относительно спецоперации, однако в Российской Федерации и Республике Беларусь “могли знать об отдельных процессах” в рамках этих мероприятий;

- С момента задержания “вагнеровцев” спецслужбы РФ начали специальную операцию по дезинформации против Украины для дескредитации украинских спецслужб и органов государственной власти;

- ВСК считает “неудовлетворительной” работу правоохранительных органов по расследованию производств в отношении “вангнеровцев”.

Отметим, что кроме председателя ВСК Марьяны Безуглой из фракции “Слуга народа”, в комиссию входит ряд ее однопартийцев - Виталий Безгин, Алексей Жмеренецкий, Александр Завитневич, Александр Мережко, Юрий Мисягин, Елена Хоменко и Святослав Юраш. В состав ВСК входят также Ренат Кузьмин, с ОПЗЖ, Игорь Гузь из Депутатской группы “За будущее” и Николай Люшняк из Группы “Доверие”.

Добавим

Проведение спецоперации по задержанию бойцов ЧВК на территории соседнего государства руководство Украины долгое время отрицало.

Так, в частности, глава Офиса президента Андрей Ермак назвал спецоперацию по задержанию “вагнеровцев” в Беларуси “детективной историей”.

В Службе безопасности Украины также опровергали участие СБУ в так называемой “вагнеровской спецоперации”, и назвали обычным фейком.

Стоит отметить, накануне стало известно, что расследователи Bellingcat на этой неделе намерены выпустить расследование в отношении “вагнеровцев”.

Что за “Вагнергейт”?

29 июля 2020 года белорусскими правоохранительными органами было задержано 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании “Вагнера”. Большинство задержанных воевали на Донбассе на стороне ДНР и ЛНР, а половина — были бывшими гражданами Украины.

14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК “Вагнера” были возвращены Российской Федерации. Несмотря на то, что Украина подавала запрос на экстрадицию данных лиц.

После в ряде СМИ появилась информация о том, что СБУ и ГУР Минобороны якобы готовили спецоперацию по задержанию членов ЧВК “Вагнера”, но “из-за доклада президенту Зеленскому и главе ОПУ Ермаку” произошла “утечка информации”, о который “узнали белорусские спецслужбы”. Были опубликованы "записи разговоров” предполагаемых “сотрудников СБУ” с “членами ЧВК “Вагнера”, которые были впоследствии задержаны в Беларуси.

Фильм Bellingcat

Расследование о “вагнеровцах” анонсировал в прошлом году болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозєв. Он назвал ситуацию "прецедентом“, так как украинские спецслужбы фактически сделали ”посмешище" из российской разведки, а теперь такое событие украинские власти замалчивают.

Также журналист сообщил, что анонсированный документальный фильм о тех событиях до конца 2021 года должен быть на экранах.