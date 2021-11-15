В условиях экономического кризиса государство должно способствовать развитию отечественного бизнеса - эксперт

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В условиях экономического кризиса любое европейское государство должно в первую очередь концентрировать свои силы на развитии отечественного бизнеса и помогать именно отечественным инвесторам. Такое мнение в комментарии УНН озвучил эксперт по социальным вопросам, политолог Андрей Павловский.

Несмотря на это, считает он, сейчас в Украине есть перекос в помощи: в первую очередь обращают свое внимание на иностранный бизнес и иностранных инвесторов, а только потом - на украинских.

Цитата:

“Перекос в сторону иностранных инвесторов у нас действительно есть. Иностранным инвесторам и инвест-нянь обещают, и много других преимуществ. Но ведь должно быть так, чтобы все имели одинаковые условия для ведения бизнеса, независимо от страны происхождения инвестора. А с другой стороны - в таких сложных условиях экономического кризиса как правило все государства, и в том числе европейские, способствуют в первую очередь собственному бизнесу, собственным производителям. Создают им соответствующие условия, льготное налогообложение, предоставляются поощрения и госзаказы”, - считает Павловский.

Для того, чтобы защитить отечественный бизнес, эксперт предлагает создать специальные объединения или палаты, которые бы занимались вопросом исключительно защиты отечественного бизнеса.

"Можно было бы создать некие объединения, палаты, ассоциации защиты именно отечественного бизнеса, который и так из-за этих карантинных ограничений и локдаунов на ладан дышит. Особенно малый, средний бизнес - действительно нужно, чтобы он и сам координировался в свою защиту, и государство делало параллельно определенные шаги для его поддержки”, - заявил эксперт.

Добавим

Политический эксперт Владимир Цибулько считает, что нужно создать Бизнес-палату Украины, которая и будет целенаправленно защищать интересы отечественного бизнеса и украинских инвесторов на уровне государства.

А все потому, что на защиту иностранного инвестора все чаще выступают не только представители этих иностранных компаний, но и соответствующие ВСК и даже народные депутаты.