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На границе Украины не фиксируют групп мигрантов с Беларуси - ГПСУ

На границе Украины не фиксируют групп мигрантов с Беларуси - ГПСУ

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сейчас пограничники не фиксируют появления групп мигрантов с Беларуси на украинском участке границы. Попыток пересечения границы также не было. Об этом УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко.

Цитата

“Ситуация не изменилась, мы не фиксируем групп нелегальных мигрантов возле нашей границы, которые бы собирались с Беларуси. Также не отмечалось попыток пересечь границу Украины нелегальными мигрантами”, — рассказал Демченко.

Детали

По его словам, продолжаются мероприятия по усилению охраны границы с Беларусью, как силами Государственной пограничной службы так и резервами из других ведомств.

Контекст

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу с Беларуси, их задержали. Также прорыв небольшой группы фиксировали 13 ноября.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усилит охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

По данным СБУ, украинские спецслужбы сейчас не фиксируют планов относительно передвижения иностранных беженцев из Беларуси на территорию Украины, но в случае, если ситуация на польско-белорусской границе обострится, такое развитие событий станет возможным и для Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь, мигранты
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