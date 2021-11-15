Кулеба о "решающем моменте" для Восточного партнерства: либо выйдет на новый виток развития, либо умрет

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сейчас наступил решающий момент в истории Восточного партнерства (в него входят Украина, Молдова, Беларусь, Грузия, Армения и Азербайджан), считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он сказал журналистам по прибытии на саммит глав МИД ЕС и формата ВсП, передает корреспондент УНН.

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“У нас как раз решающий момент в истории существования Восточного партнерства, и по результатам этого юбилейного саммита Восточное партнерство выйдет на новый виток развития, или произойдет то что вы сказали (ВсП “умрет” - ред.). Он останется, безусловно, как формат, но будет все сложнее связывать с ним какие - то конкретные надежды и прагматические ожидания”, - сказал министр.

Детали

Со слов Кулебы, Украина вместе с европейскими партнерами работает над позитивным сценарием развития событий.

“Украина настаивала и будет настаивать, что Восточное партнерство дополняет двусторонний трек интеграции Украины в ЕС, а не составляет альтернативу для этого трека”, - подчеркнул министр.

По его мнению, новый этап зависит от того, насколько амбициозной будет декларация Восточного партнерства.

"Мы хотим, чтобы, во-первых, Европейский союз продемонстрировал, четко задекларировал свою амбициозность по развитию отношений с участниками Восточного партнерства, то есть куда мы движемся. Второе - чтобы Европейский союз признал ассоциированное трио Украины, Грузии и Молдовы, и полноценное применение к этим странам принципа “больше за больше” - чем больше мы делаем, тем на больше можем рассчитывать”, - отметил Кулеба.

“И третье, и, с точки зрения стратегии, самое главное - мы хотим, чтобы страны Европейского союза не смотрели на нас, Украину, Молдову, Грузию, и на развитие отношений с нами через призму их видения России и российской политики”, - добавил он.

Напомним

Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл с визитом до Брюсселя, где глава внешнеполитического ведомства проведет отдельную встречу с коллегами из Германии и Франции. Стороны обсудят активизацию Нормандского формата.

Также министр примет участие в заседании глав МИД ЕС и Восточного партнерства.

Ранее состоялся визит Кулебы в штаб-квартиру НАТО, где дипломат встретился с Генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.