Винницкая область приближается к "красной" зоне
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Винницкая область по показателям заболеваемости вскоре может войти в "красную" зону эпидемической опасности. Об этом сообщили на селекторном совещании у президента Украины Владимира Зеленского, информирует УНН.
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“Винницкая область по показателям заболеваемости приближается к „красной“ зоны. В то же время Луганская и Херсонская области могут быть переведены в „желтую“ зону, если сохранится положительная динамика”, — говорится в сообщении.
Детали
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, за прошедшую неделю выявили 139,9 тыс. новых случаев, а неделей ранее — 152 тыс.
Сейчас занято 50 962 COVID-коек, тогда как на предыдущей неделе этот показатель составлял 51 700. В течение прошлой недели госпитализировали 30 тыс. человек по сравнению с 34 тыс. позапрошлой недели.
По словам Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости, сейчас фиксируют стабилизацию ситуации.
Кроме того, в Украине высокие темпы вакцинации — в течение прошлой недели cделано более 1,6 млн прививок.
По данным министра здравоохранения Виктора Ляшко, в регионах улучшается ситуация с поставкой кислорода в больницы. Сейчас решают вопрос поставки жидкого кислорода из Запорожской и Львовской областей в лечебные учреждения Хмельницкой области.
Добавим
На совещании представители Национальной полиции и СБУ отметили, что на прошлой неделе по фактам изготовления и продажи сертификатов открыто 16 уголовных производств и объявлено четыре подозрения.
Напомним
Сейчас в “красной” зоне уже находится 18 регионов Украины: Киев, Волынская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:
- работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов
- проведение массовых мероприятий
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей учреждений (мероприятий) будет вакцинировано.
В Киеве работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать / проводить:
- заведения питания
- отели
- учреждения социальной защиты
- спортзалы и фитнес-центры
- ЦНАПы, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
- массовые мероприятия
- торгово-развлекательные центры
Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.