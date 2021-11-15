Винницкая область приближается к "красной" зоне

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Винницкая область по показателям заболеваемости вскоре может войти в "красную" зону эпидемической опасности. Об этом сообщили на селекторном совещании у президента Украины Владимира Зеленского, информирует УНН.

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“Винницкая область по показателям заболеваемости приближается к „красной“ зоны. В то же время Луганская и Херсонская области могут быть переведены в „желтую“ зону, если сохранится положительная динамика”, — говорится в сообщении.

Детали

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, за прошедшую неделю выявили 139,9 тыс. новых случаев, а неделей ранее — 152 тыс.

Сейчас занято 50 962 COVID-коек, тогда как на предыдущей неделе этот показатель составлял 51 700. В течение прошлой недели госпитализировали 30 тыс. человек по сравнению с 34 тыс. позапрошлой недели.

По словам Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости, сейчас фиксируют стабилизацию ситуации.

Кроме того, в Украине высокие темпы вакцинации — в течение прошлой недели cделано более 1,6 млн прививок.

По данным министра здравоохранения Виктора Ляшко, в регионах улучшается ситуация с поставкой кислорода в больницы. Сейчас решают вопрос поставки жидкого кислорода из Запорожской и Львовской областей в лечебные учреждения Хмельницкой области.

Добавим

На совещании представители Национальной полиции и СБУ отметили, что на прошлой неделе по фактам изготовления и продажи сертификатов открыто 16 уголовных производств и объявлено четыре подозрения.

Напомним

Сейчас в “красной” зоне уже находится 18 регионов Украины: Киев, Волынская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:

работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов

проведение массовых мероприятий

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей учреждений (мероприятий) будет вакцинировано.

В Киеве работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать / проводить:

заведения питания

отели

учреждения социальной защиты

спортзалы и фитнес-центры

ЦНАПы, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда

массовые мероприятия

торгово-развлекательные центры

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.