Пьяный водитель насмерть сбил луцкого епископа

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Луцке пьяный водитель насмерть сбил священника Олега Ведмеденко. 23-летнему мужчине сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Волынской области.

Сообщается, что авария случилась вчера, 14 ноября, по проспекту Василия Моисея, в областном центре.

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"23-летний лучанин, управляя автомобилем Mazda 6 в нетрезвом состоянии, выехал на тротуар и сбил 60-летнего пешехода. Водитель в медучреждении прошел освидетельствование по управлению транспортным средством в состоянии опьянения - 1,21 промилле. От полученных травм пострадавший впоследствии скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Детали

Полицейские задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Транспортное средство изъяли и поместили на арестплощадку.

"По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 Ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Волынская областная прокуратура сообщила, что 23-летнему водителю сообщено о подозрении.

"Прокуроры будут настаивать на заключении под стражу подозреваемого в причинении смертельного ДТП", - информирует прокуратура.

Община "Христова Воскресения" в городе Луцк на своей странице в Facebook сообщила, что в храме православной общины "Христова Воскресения" сегодня, 15 ноября в 19:00 состоится прощание с епископом Олегом Ведмеденком.

"Похороны завтра (16-го ноября) в 14:00" - отметили в сообщении.

Добавим

Епископ Олег Ведмеденко - основатель и постоянный ведущий Библейской школы, украинский богослов, священнослужитель, проповедник и миссионер.

Дополнение

На Буковине женщина на смерть сбила 79-летнего велосипедиста.