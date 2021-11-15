Розыск, допросы, аресты: в НАБУ "двигают" дело Тарпана к приговору - постановление

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Досудебное расследование по делу о хищении 320 млн грн на государственном проекте “Глубоководный выпуск” — продолжается. Об этом говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда, передает УНН.

“Глубоководный выпуск” еще в 2010-м реализовывала группа компаний одесского беглеца Руслана Тарпана. Часть денег, которые государство выделило на проект, вместе с Тарпаном — исчезли, а сама “труба” до сих пор не заработала.

Детали

В рамках дела детективы допросили свидетеля — руководителя водолазных работ КУ “Спасательно-водолазная служба” Одесского горсовета. Он заявил, что настила траншеи “Глубоководного выпуска” щебнем и песком — не обнаружено. Хотя директор “Ремерцентра” (компания группы “Инкор Групп” Тарпана, которая выполняла работы — ред.) указал в актах выполненных работ засыпку этой траншеи и взял за это госсредства.

Также, как указано в постановлении, детективы решили арестовать все имущество по делу “Глубоководного выпуска”. Поэтому, строительные материалы признаны вещественными доказательствами и их планируют передать в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений “для осуществления мероприятий по управлению ими с целью обеспечения их сохранности или сохранения их экономической стоимости”.

Что касается самого Руслана Тарпана, то недавно детективы Нацбюро добились объявления его в международный розыск.

Кроме того, НАБУ обратилось за международно-правовой помощью в ОАЭ, где ныне Тарпан, по данным следствия, скрывается.

Дополнительно, как указано в постановлении ВАКС, детективы обновили сведения о пересечении Тарпаном границы и предоставили соответствующее поручение Госпогранслужбе, организовали подготовку и перевод на один из рабочих языков Интерпола документов, необходимых для осуществления его розыска по каналам Интерпола.

Добавим

По словами экс-главы Национального центрального бюро Интерпола в Украине Кирилла Куликова, Интерпол реагирует на запросы Украины достаточно активно.

В то же время, по прогнозам юристов, для экстрадиции Тарпана из Объединенных Арабских Эмиратов в Украину понадобится примерно полтора — два месяца.