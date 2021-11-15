Прокуратура требует увеличить до 10 млн грн залог подозреваемому в сбитии детей в Харькове

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Прокуратура подала апелляционную жалобу на решение судьи об избрании меры пресечения водителю, которого подозревают в сбитии двух детей на пешеходном переходе в Харькове. Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает УНН.

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“Сегодня прокурорами Харьковской областной прокураторы подана апелляционная жалоба в Харьковский апелляционный суд с требованием про увеличение суммы залога до 10 млн гривен. С суммой залога, избранной на данный момент Киевским районным судом города Харькова, прокуратура категорически не согласна”, — рассказал Чубенко.

Детали

По его словам, сумма залога в 340 000 гривен не соответствует обстоятельствам происшествия, а именно:

водитель на момент совершения ДТП находился в состоянии наркотического опьянения;

водитель двигался на дорогом автомобиле;

водитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности и на момент совершения ДТП находился на испытательном сроке;

водитель не имеет постоянных социальных связей и официального трудоустройства.

“Исходя из того, что мужчина на момент совершения ДТП находился на испытательном сроке, не может быть никакой речи о повторном назначении испытательного срока в приговоре по ДТП. Эти обстоятельства понимает как подозреваемый, так и его адвокаты, поэтому высок риск того, что мужчина может скрываться от следствия или покинуть страну. Высокая сумма залога хоть немного даёт шанс на то, что подозреваемый будет находиться в СИЗО, поскольку не сможет выплатить залог”, — объяснил Чубенко.

Дополнение

Водителя Toyota Land Cruiser, который 11 ноября, сбил в Харькове двух детей прямо на пешеходном переходе, взяли под стражу на два месяца с альтернативой залога в сумме 340 тысяч гривен.

В Харькове автомобиль Тoyota Land Cruiser сбил двух детей прямо на пешеходном переходе. Водитель проехал на “красный” и, не останавливаясь, поехал на пешеходов. Одного из пострадавших автомобиль протащил под бампером еще несколько десятков метров.

Как выяснил УНН, анализы показали, что водитель был под действием наркотиков.

Также стало известно, что водителя привлекали к ответственности за другую автоаварию всего месяц назад.