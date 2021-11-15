Верещук: правительство изменило порядок начисления жилищных субсидий в интересах жителей районов, прилегающих к ОРДЛО

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня, 15 ноября, правительство приняло постановление в интересах жителей районов Донецкой и Луганской областей, прилегающих к временно оккупированным территориям. Об этом в своем Facebook написала вице-премьер-министр — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает УНН.

Она напомнила, что местные жители на линии соприкосновения остались без теплоснабжения и газоснабжения в результате боевых действий. Поэтому они вынуждены использовать бытовые электроприборы для обогрева своих жилых помещений.

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"Правительство решило так изменить порядок начисления жилищных субсидий в отопительный сезон, чтобы увеличить их размер. Около 12 тысяч домохозяйств смогут получить субсидию в среднем на сумму 2,5 тыс. грн. Увеличение начислений профинансируют из бюджетной программы Минсоцполитики", - информирует Верещук.

Она добавила, что указанная работа была проведена при содействии правительства и Офиса Президента. И выразила отдельную благодарность за усилия и оперативность Минсоцполитики и команде Минреинтеграции.