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Верещук: правительство изменило порядок начисления жилищных субсидий в интересах жителей районов, прилегающих к ОРДЛО

Верещук: правительство изменило порядок начисления жилищных субсидий в интересах жителей районов, прилегающих к ОРДЛО

Ирина Верещук

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня, 15 ноября, правительство приняло постановление в интересах жителей районов Донецкой и Луганской областей, прилегающих к временно оккупированным территориям. Об этом в своем Facebook написала вице-премьер-министр — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает УНН.

Она напомнила, что местные жители на линии соприкосновения остались без теплоснабжения и газоснабжения в результате боевых действий. Поэтому они вынуждены использовать бытовые электроприборы для обогрева своих жилых помещений.

Цитата:

"Правительство решило так изменить порядок начисления жилищных субсидий в отопительный сезон, чтобы увеличить их размер. Около 12 тысяч домохозяйств смогут получить субсидию в среднем на сумму 2,5 тыс. грн. Увеличение начислений профинансируют из бюджетной программы Минсоцполитики", - информирует Верещук.

Она добавила, что указанная работа была проведена при содействии правительства и Офиса Президента. И выразила отдельную благодарность за усилия и оперативность Минсоцполитики и команде Минреинтеграции.

Источник: УНН
Теги: субсидии, Донбасс, переселенцы, МВОТ, Ирина Верещук
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