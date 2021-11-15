О "Большом строительстве" Зеленского выпустили книгу: продают по 99 гривен

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На сайте издательства Фолио продают книгу о "Большом строительстве" Зеленского. Купить ее можно за 99 гривен, пишет УНН.

Детали

Отметим, что книга называется Программа Президента Украины "Большое Строительство-2020". Лицо. Автором указан Юрий Голик.

"Национальная программа "Большое строительство" направлена на масштабное развитие качественной инфраструктуры Украины. Это дороги и школы, детские сады, центры экстренной медицинской помощи и стадионы. Проект начат по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. К программе "Большое строительство" привлечено несколько сотен человек. В этой книге лишь небольшая часть тех, кого удалось сфотографировать в процессе создания нового качества жизни", - говорится в описании книги.

Дополнение

К слову, Президент Украины Владимир Зеленский со своей программой "Большое строительство" приписал себе большие объемы ремонта дорог. В одном из интервью в конце прошлого года он отмечал, что "уже сделали, и это подтверждено, четыре тысячи километров дорог в этом (2020 - ред.) году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год сделали в 10 раз больше, чем за десять лет в сумме". Однако, такие же заявления звучали и при предыдущей власти, и цифры за год называлась почти такие же.

В то же время много критики звучало в сторону выделения средств на строительство дорог с “ковидного фонда”. Для сравнения, на конец 2020 года из него на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения было направлено 24,9 млрд грн, тогда как на здравоохранение — 14,7 млрд грн.

В частности, бывший советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Игорь Уманский заявлял, что средства с коронавирусного фонда, которые выделили на строительство дорог, присвоил так называемый “картель”.