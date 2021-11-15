Детей старше 12 лет в Одессе прививают Pfizer

КИЕВ. 15 ноября. УНН. С 15 ноября в одесских поликлиниках началась вакцинация детей старше 12 лет вакциной Pfizer. Об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщил глава департамента охраны здоровья Левон Никогосян, передает УНН.

“Во всех детских больницах уже открыты прививочные кабинеты. В таком возрасте, согласно рекомендациям МОЗ, людей можно прививать только вакциной Pfizer”, — сказал Никогосян.

Чиновник напомнил, что для получения вакцины несовершеннолетнему нужно пройти все прививки по форме 063/о. Также у ребенка не должно быть противопоказаний.

Кроме того, необходимо соблюдать 14-дневный интервал между обычными прививками и вакциной от коронавируса. Если ребенок после первой дозы вакцины перенес миокардит или перикардит, вторую прививку делать не советуют.

Вакцинами Pfizer детей от 12 лет прививают в США, Канаде, Японии, странах ЕС и других. Вакцинация детей носит рекомендательный, а не обязательный характер.

По словам директора Департамента образования и науки Елены Буйневич, с 15 ноября ученики 1-4 классов продолжают обучать очно, за исключением тех, кто выбрал дистанционную форму. На сегодняшний день закрыт один такой класс в городе. Учеников 5-11 классов планируется вернуть за парты с 22 ноября. По словам Буйневич, сегодня в одесских школах отстранены от работы из-за отсутствия вакцинации более 500 человек — педагоги и обслуживающий персонал.