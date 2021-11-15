Вакцинация педагогов: рекорды бьют Харьковская и Черкасская области

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Украине полностью вакцинировано от COVID-19 более 528 тысяч педагогов. Больше всего в Харьковской и Черкасской областях. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует УНН.

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“Полный цикл прививки от COVID-19 получили более 528 тыс. работников учреждений общего среднего образования или более 81% от их общего количества. По крайней мере одной дозой вакцины привито 95,4% работников школ”, — говорится в сообщении.

Детали

Лучшую статистику полного цикла вакцинации педагогов демонстрируют:

Харьковская область — 90,9%;

Черкасская область — 90,3%;

Донецкая область — 89,9%;

Днепропетровская область — 88,3%.

По состоянию на сегодня, 15 ноября, антилидеры по количеству невакцинированных педагогов — Ровенская область (8%), Тернопольская (7,1%) и Закарпатская (7%).

Добавим

На дистанционное обучение перевели 5,4 тыс. школ — почти 40% от общего количества. Лидеры онлайн-обучения —Львовская (636 школ) и Одесская (621) области.

На каникулах сейчас 84 заведения, больше всего таких школ в Николаевской области — 59.

“В случае достижения работниками школы показателя вакцинированности (100% в „красной“ зоне) детей надо возвращать за парты. С таким призывом я обращаюсь к учредителям учебных заведений”, — отметил Шкарлет.

Напомним

По требованию Минздрава для очного обучения нужно 80% вакцинированных сотрудников в коллективе учебного заведения (в случае установления “желтого” или “оранжевого” уровня эпидемической опасности). В регионах, попавших в “красную” зону, на каникулах или дистанционном обучении находятся учебные заведения, которые не достигли показателя вакцинации в 100%.

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых прививка от COVID-19 обязательна. В него вошли и педагоги.