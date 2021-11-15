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В Полтавской области заявили об издевательстве над 4-летней девочкой в детском сад у- полиция проверяет информацию

В Полтавской области заявили об издевательстве над 4-летней девочкой в детском сад у- полиция проверяет информацию

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Полтавской области заявили, что в одном из детских садов издевались над 4-летней девочкой. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Полтавского облсовета Александр Беленький, передает УНН.

Цитата

"Ужасное событие, от которого становится жутко! Мне сообщили о случае издевательства над ребенком, который случился в Диканьской общине! Во время тихого часа, 4-х летней девочке, чтобы она не плакала, воспитатели скотчем замотали руки и ноги, а потом еще и заклеили рот", - написал Беленький.

Детали

В полиции Полтавской области УНН заявили, что такую информацию проверяют.

"Сейчас полицейские проверяют данную информацию потому, что в полицию не было ни одного сообщения ни от родителей, ни от опекунов, ни от органов местного самоуправления, ни от работников учебного или воспитательного учреждения. Сейчас мы прорабатываем обнародованное сообщение", - сообщили   в полиции.

Напомним

В Киевесообщили о подозрении классному руководителю первого класса одной из столичных школ, которая побила ученика с инвалидностью.

Источник: УНН
Теги: дети, Полтава и Полтавская область
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