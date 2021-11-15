Кулеба рассказал о предстоящей встрече в формате "нормандской тройки"

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украина вместе с коллегами по “нормандскому формату” Германией и Францией сегодня в первую очередь будет говорить о вопросах безопасности. Об этом он сказал журналистам по прибытии на саммит глав МИД ЕС и формата Восточного партнерства, передает корреспондент УНН.

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“Кому-то „нормандский формат“ может нравиться, кому-то — не нравиться, но ничего лучше у нас нету. Мои коллеги из Германии и Франции приложили максимум усилий для того чтобы мы встретились четверо, четыре министра иностранных дел. К сожалению, глава МИД России Сергей Лавров так и не нашел времени или возможности встретиться, что наталкивает на мысли о его банальном нежелании вести этот политический диалог”, — отметил министр.

Детали

По его словам, сегодня состоится его встреча с министрами Германии и Франции для того чтобы, во-первых, “оценить текущую ситуацию с безопасностью, обменяться позициями по этому поводу и видением относительно ее дальнейшего развития”.

Во-вторых, главы МИД намерены оценить перспективы продолжения переговоров в “нормандском формате”, а также как именно стороны могут “двигать этот формат и переговорный процесс в нем”.

Также, заявил Кулеба, министры поговорят о том, что еще, кроме министерского уровня, можно совместно сделать для того, чтобы двигаться по пути мирного урегулирования.

“Я хочу подчеркнуть, что несмотря на все провокационные действия России, несмотря на то что они блокируют деятельность специальной мониторинговой миссии на Донбассе, свернули присутствие представителей ОБСЕ на двух пунктах пропуска на российско-украинской неконтролируемом участке границы, несмотря на то что растет количество обстрелов, несмотря на все Украина готова себя защищать, но мы ищем исключительно политический путь урегулирования этого конфликта и будем прилагать для этого максимум усилий”, — добавил украинский дипломат.

Добавим

Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл с визитом до Брюсселя, где глава внешнеполитического ведомства проведет отдельную встречу с коллегами из Германии и Франции. Стороны обсудят активизацию Нормандского формата.

Также министр примет участие в заседании глав МИД ЕС и Восточного партнерства.

Ранее состоялся визит Кулебы в штаб-квартиру НАТО, где дипломат встретился с Генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.