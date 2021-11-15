ЕС готов поддержать санкции в отношении ЧВК "Вагнера" - МИД Франции

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Европейский Союз сегодня согласился составить список возможных санкций в отношении российских наемников из ЧВК “Вагнера”, которые могут быть размещены в Сахельском регионе Западной Африки. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Есть общая воля принять решение о правовой базе для санкций, которые будут наложены на группу Вагнера”, — сказал министр журналистам в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС, на которой обсуждалась в том числе ситуация в Мали.

Детали

Как отмечают в агентстве, чтобы избежать длительной юридической процедуры, любые такие санкции, скорее всего, будут наложены в рамках существующих санкционных правил ЕС.

Дипломаты сообщили агентству Reuters в прошлую пятницу, что потребуется некоторое время для сбора доказательств, чтобы замораживание активов и запрет на поездки в рамках возможных санкцый не были отменены в суде.

Ле Дриан сказал, что любые санкции будут наложены также на компании, работающие с ЧВК “Вагнера”.

Добавим

Отношения между Францией и Мали испортились не без помощи ЧВК “Вагнера” и с тех пор, как Париж заявил в июне, что он придаст новую форму своей 5-тысячной контртеррористической миссии в регионе.

Премьер-министр Мали обвинил Париж в том, что тот бросил страну.

Контекст

Ранее в этом году СМИ сообщали о том, что Мали была вынуждена обратиться за помощью наемников для борьбы с террористами, так как Франция в одностороннем порядке вывела свои силы из страны.

В августе 2020 году в Мали произошел военный переворот. Тогдашний президент страны Ибрагим Бубакар Кейта и ряд высокопоставленных гражданских и военных руководителей были арестованы, парламент и правительство — распущены. Захватив власть хунта называет себя Национальным комитетом спасения народа.

В сентябре 2021 года французские СМИ сообщили, что новые малийские власти привлекут ЧВК Вагнера для обучения своих военнослужащих.

Справка

ЧВК Вагнера, или группа Вагнера, — неофициальная военная организация, которая не входит в регулярные вооруженные силы России и не имеет юридического статуса на ее территории. Войска ЧВК насчитывали в разное время и по разным данным от 1350 до 2500 человек. Существование ЧВК официальные лица в России отрицают. “Вагнеровцы” могли участвовать в боевых действиях или тренировать местных военных в Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике (ЦАР), Судане, а также на Донбассе.