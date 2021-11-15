"Слуги народа" на фракции рассмотрят исключение нардепа Дмитрука

КИЕВ. 15 ноября. УНН. "Слуги народа" на заседании фракции сегодня рассмотрят исключение народного депутата Артема Дмитрука. Информацию журналисту УНН подтвердила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Детали

Пресс-секретарь “Слуг народа” Юлия Палийчук в своем Telegram-канале сообщила, что заседание фракции состоится в КВЦ “Парковый” сегодня, в 19:00.

На нем народные депутаты обсудят план работы на текущую пленарную неделю, а также некоторые кадровые вопросы.

Кроме того, на заседании фракции ожидается: выступление новоизбранного главы партии “Слуга Народа”, представление трех избранных народных депутатов, которые завтра принесут присягу и присоединятся к команде СН в Верховной Раде. А это:

Сергей Кострийчук, №140 избирательного списка, который станет депутатом вместо Ирины Верещук;

Сергей Козырь, который победил на промежуточных выборах в округе №184;

Виталий Войцеховский, избранный на округе №197.

Добавим

Разговоры относительно исключения Дмитрука из фракции начались в начале ноября. В частности, бывший глава партии “Слуг” Александр Корниенко отмечал, что нардепу грозит исключение за то, что “риторика, которую проводит Дмитрук, точно не "слуг народа", а тех партий, которые названы именами тех, кто в санкциях”.

Соответствующее заявление прозвучало после того, как несколько недель назад на Youtube-канале Анатолия Шария появилось интервью с Дмитруком, в котором тот заявил о своем разочаровании в "Слуге народа".

В то же время председатель фракции Давид Арахамия подчеркивал, что Дмитрука могут исключить из фракции за "неколлегиальное поведение". Арахамия считает, что найдется достаточно голосов для этого решения.

Отметим, что бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, анонсируя создание собственного межфракционного объединени яв Раде, сообщил, что в объединение войдет 25 нардепов. Среди перечисленных фамилий прозвучала фамилия Дмитрука.

Как стало известно УНН, народные депутаты "Слуга народа" на заседании фракции сегодня планируют рассмотреть основные законопроекты на этой неделе, в частности законопроект о сбалансированности бюджетных поступлений и представить новую главу партии.