ООС: днем боевики шесть раз нарушили "тишину"
КИЕВ. 15 ноября. УНН. С начала суток на востоке Украины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
Неподалеку Золотого-4 оккупанты обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.
В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем.
У Новознановки российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Талаковки вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
По данным пресс-центра ООС, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Напомним
В течение прошлых суток, 14 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня.
Повреждены два санитарных автомобиля, водитель-санитар получил ранение. Мужчина находится в больнице, состояние его здоровья тяжелое.