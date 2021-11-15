ООС: днем боевики шесть раз нарушили "тишину"

КИЕВ. 15 ноября. УНН. С начала суток на востоке Украины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.

Детали

Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Неподалеку Золотого-4 оккупанты обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем.

У Новознановки российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Талаковки вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По данным пресс-центра ООС, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним

В течение прошлых суток, 14 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня.

Повреждены два санитарных автомобиля, водитель-санитар получил ранение. Мужчина находится в больнице, состояние его здоровья тяжелое.