Кулеба видит связь между наращиванием российского присутствия вблизи территории Украины и обострением на белорусско-польской границе

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Наращивание военного присутствия вблизи Украины, обострение на белорусско-польской границе и использование мигрантов в качестве оружия, энергетический кризис в ЕС - все это часть более широкой стратегии России по разрушению Европы. Об этом Дмитрий Кулеба сказал журналистам по прибытии на саммит глав МИД ЕС и формата ВсП, передает корреспондент УНН.

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"Одной из главных тем моих дискуссий, моих встреч сегодня в Брюсселе, конечно, является наращивание Россией военного присутствия вдоль границы с Украиной, а также на временно оккупированных территориях Украины в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Однако я отмечаю на каждой встрече, и я подчеркну это также в своем выступлении на министерской встрече Восточного партнерства, что это военное наращивание не должно рассматриваться в отрыве от других кризисов и напряженности, которые разворачиваются в Европе", - сказал Кулеба.

Детали

Министр упомянул об использовании мигрантов в качестве оружия против Польши, Литвы и Латвии и в более широком смысле против европейского и евроатлантического сообщества, энергетический кризис в Европе, дезинформационные и пропагандистские кампании, направленные на "раскол в европейских странах внутри европейских обществ".

"Все это - часть более широкой стратегии России по разрушению Европы и созданию условий, в которых Европа будет склонна пойти на уступки России", - пояснил дипломат.

Он отметил, что по его мнению ЕС достаточно сильная институция, чтобы не поддаться этому давлению.

Что было раньше

Как писал УНН, государственный секретарь США Энтони Блинкен провел 13 ноября беседу с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, во время которой он сообщил, что действия правителя Беларуси Александра Лукашенко относительно переброски мигрантов к границам ЕС является попыткой отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной.