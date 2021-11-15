Часть центра Одессы до сих пор без отопления

КИЕВ. 15 ноября. УНН. 44 жилых дома центра Одессы остаются без отопления из-за аварий теплосетей, которые на данный момент устраняются. Об этом 15 ноября сообщила на заседании оперативного штаба мэрии Одессы директор департамента городского хозяйства Наталья Мостовских, передает УНН.

По словам Мостовских, в последние дни произошло 25 аварий теплосетей.

Эти аварии устраняют двенадцать бригад коммунальщиков. Из-за прорывов теплосетей без отопления также остаются две школы и детсад. Мостовских пообещала, что на ремонтные работы уйдет двое суток.