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Путин подписал указ, которым приравнял товары из ОРДЛО к российским

Путин подписал указ, которым приравнял товары из ОРДЛО к российским

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ “Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины”, согласно которому товары из ОРДЛО приравниваются к российским. Об этом УНН сообщает со ссылкой на текст документа.

Детали

Согласно тексту документа, данный указ принят “в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции”.

Так, Путин поручил правительству РФ в течение месяца обеспечить допуск товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на рынок России наравне с российскими производителями. Указом также предусмотрен их допуск к государственным закупкам.

"На равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районах в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц", - говорится в документе.

Кроме того, правительство также должно признать сертификаты происхождения товаров из ОРДЛО и определить пункты пропуска, через которые они будут поставляться в Россию.

Напомним

14 октября Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины, и с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 103-й т.н. "гуманитарный конвой" РФ.

Министерство иностранных дел Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста после очередного направления на временно оккупированную территорию Украины "гумконвоя".

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, указы, ОРДЛО
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