Подготовка к вторжению или давление: Россия разместила вблизи границ Украины около 114 тыс. военнослужащих

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Россия разместила вблизи границ Украины около 114 тысяч своих военнослужащих. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов изданию Financial Times, пишет УНН.

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“... по украинским оценкам, Россия разместила вблизи границ Украины около 114 тысяч своих военнослужащих (около 92 тыс. человек наземного и около 22 тыс. лиц морского и воздушного компонентов группировки войск)”, — цитирует Буданова пресс-служба ГУР МОУ.

Детали

Кроме того, по его словам, российские силы “демонстративно покинули свои танки, боевые машины и реактивные системы вблизи нашей границы” после широкомасштабных совместных военных учений с Беларусью в сентябре.

“Это можно рассматривать как подготовку к широкомасштабному вторжению и как попытку психологического давления”, — отметил он.

В свою очередь заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, отвечая на вопрос, есть ли риск российской военной агрессии сейчас выше, чем в прошлые годы, отметила: “Информация нашей военной разведки совпадает с данными стран-партнеров об высокую вероятность дестабилизации ситуации в Украине этой зимой”.

Контекст

В начале ноября о стягивании российских военных к границе с Украиной сообщила The Washington Post.

Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят “необычные перемещения техники и военных на западном фланге России” и начали фиксировать это после завершения российско-белорусских учений “Запад-2021”, которые состоялись с 10 по 15 сентября. В материале отмечается, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины, а конфликт на Донбассе “вошел в новую стадию”.

Впоследствии издание Politico опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие сообщение о том, что Россия вновь концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

Новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе.

Как стало известно 6 ноября, президент Соединенных Штатов Джо Байден отправил в Москву главу ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием войск у границы с Украиной и попробовать определить, чем руководствуется в своих действиях Россия.

Пентагон заявил, что следит за наращиванием российских войск у границ Украины.

Заместитель министра обороны Анна Маляр после этого отметила, что нынешнюю ситуацию с передислоцированием российских войск украинские военные наблюдают на постоянной основе. Вокруг украинской границы и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия постоянно дислоцирует около 90 тысяч солдат. По ее словам, Россия не откажется от своей агрессивной политики в отношении Украины и уже зимой, по данным разведки, РФ планирует увеличить количество военного контингента на границе с Украиной.

В то же время, пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.