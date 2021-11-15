Партию "Слуга народа" возглавила Елена Шуляк

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Новой руководительницей партии “Слуга народа” стала Елена Шуляк. Соответствующее решение принято на партийном съезде 15 ноября, передает УНН.

Детали

Как сообщила пресс-секретарь “Слуг народа”, кандидатура Елены Шуляк была единственной на эту должность.



Справка

Елена Шуляк была заместителем председателя депутатской фракции партии “Слуга Народа”, заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также она является председателем Координационного совета по проблемным вопросам в градостроительстве.

До избрания в Раду долгое время занималась предпринимательской деятельностью, была одной из 18 учредителей Союза украинских предпринимателей, а также членом правления ОО “Офис эффективного регулирования” (BRDO).

В 2014 году баллотировалась в киевский городской совет, а в 2019 году избрана народным депутатом от “Слуги Народа” и того же года стала представительницей Кабинета министров в Верховной Раде.

Напомним

8 ноября стало известно, что первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Александр Корниенко покидает пост председателя политической партии “Слуга Народа”, чтобы “сосредоточиться на парламентской работе”. Преемника должны были избрать на съезде в ноябре, сам Корниенко остается в рядах партии.

Среди кандидатов называли имя нардепок от “слуг” Юлии Гришиной и Елены Шуляк. Сама Гришина подтверждала, что она — среди претендентов на главу президентской партии.