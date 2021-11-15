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За прошедшую неделю полиция открыла более ста производств из-за фейковых COVID-документов

За прошедшую неделю полиция открыла более ста производств из-за фейковых COVID-документов

КИЕВ. 15 ноября. УНН. За прошедшую неделю полиция открыла более ста уголовных производств из-за изготовления и использования поддельных COVID-документов. Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает УНН.

Цитата

"В течение прошлой недели полицейские начали 103 уголовные производства из-за подделки и использования COVID - тестов и справок о вакцинации", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что сейчас в 15 уголовных процессах лицам сообщено о подозрении. Еще 11 обвинительных актов направлены в суд.

Напомним

В Киеве, Львове и Ровно разоблачили сети по изготовлению и продаже фейковых COVID-сертификатов и ПЦР-тестов.

Источник: УНН
Теги: фейк, полиция, Коронавирус, документы
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